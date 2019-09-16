Шоу-бизнес
Lenta.ruЗаворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Отмечается, что хирургическое вмешательство было проведено в апреле.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Страшный диагноз « злокачественное новообразование головного мозга» Анастасии Заворотнюк впервые поставили в Германии. В немецкой клинике в апреле этого года она была прооперирована - хирурги делали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Заворотнюк прилетела из Германии 25 июня.Московский Комсомолецвчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолецвчера в 14:34
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Политика
Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве
Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Политика
Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя
В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интерфакс 05:09
Происшествия
Задержан мужчина, сбросивший девушку в Сочи с моста
АиФ Краснодар 05:45
Футбол
Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»
Реальное время 07:42
Авто
Новому Hyundai ix35 удалось стать абсолютным бестселлером бренда
Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:25
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Происшествия
В Санкт-Петербурге суд отменил приговор Михаилу Цакунову
По версии следствия, Цакунов выбил зуб полицейскому Александру Сухарукову.
Эхо Москвы 08:30
Шоу-бизнес
Навка рассказала, когда муж Заворотнюк вернется на лед
Накануне Навка в соцсети объявила, что постановку "Руслан и Людмила" желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.
Телепрограмма 07:03
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
ТК Звезда 06:48
Политика
Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана
Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна.
Lenta.ru вчера в 14:28
Авто
Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев
Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
Car.ru 06:50
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Космос
В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе
Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.
Актуальные Новости 04:16
Экономика
Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений
Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие
ФРГ ослабит ограничения по экспорту в Эр-Рияд французских вооружений с немецкими комплектующими
Парижу и Берлину удалось договориться относительно французских поставок вооружений Эр-Рияду.
Военное обозрение 05:05
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47