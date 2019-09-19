Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк перевели из реанимации, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что врачи смогли вывести ее из критического состояния.
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Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Происшествия
У берегов Крыма пропал серфингист
Серфингист пропал у берегов Крыма, со слов очевидцев, его унесло в открытое море, начаты поиски, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
РИА Новости 03:28
Общество
Главы двух уральских вузов попали в топ-50 худших ректоров России
Сообществом «Диссернет» было проверено 676 образовательных учреждений, в которых обнаружено 64 ректора с плагиатом в своих диссертациях, 32 ректора-диссеродела, 31 ректор с некорректными научными статьями.
УралПолит.Ru 02:15
Экономика
Медведев заявил о профицитном бюджете России в ближайшие три года
Бюджет России в ближайшие три года останется профицитным, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства в Москве.
Rambler News Service 04:39
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Музыка
Умер барабанщик Александр Васильев из группы «Центр»
Актуальные Новости 05:03
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
Forbes вчера в 07:40
Происшествия
Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане
В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
Газета.Ru 05:37
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Life.ru вчера в 13:48
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 06:27
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), об этом сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 05:02
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Автоспорт
Грожан продлил контракт с «Хаасом» на 2020 год
Sports.ru 03:10
Политика
В Кремле не видели заявлений по поводу действий адвокатов Устинова
В Кремле не видели заявлений от представителей общественности о том, что адвокаты актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу, что-то делали неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Здоровье
Полезные привычки оказались вредными для здоровья
Как ни странно, но некоторые привычки довольно опасны для здоровья, хотя закрепились в обществе, как полезные.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A
Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 05:19
Футбол
«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей
«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей.
Чемпионат 03:05
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика
В МИД Германии назвали цель «формулы Штайнмайера»
18 сентября пресс-служба представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила об отсутствии у Украины принципиальных возражений по «формуле Штайнмайера», но отметила, что для ее реализации потребуется ряд условий.
Известия 06:09