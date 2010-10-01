Шоу-бизнес
News.ruЗаворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения. По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика
Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.
RT на русском 10:34
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 17 сентября в 09:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Возлюбленную Данко обвинили в избиении
Телепрограмма 12:23
Политика
Путин приехал в Ижевск на День оружейника
Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.
Российская газета 09:49
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Наука
Как покормить двухголовую змею
На протяжении человеческой истории находки двухголовых змей оставляли серьезный след в фольклоре.
Популярная механика 12:20
Хоккей
«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском 12:32
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ 12:20
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Армия и оружие
Украина научилась производить «Грады»
Производилась в СССР 1960-1988 годах на Пермском заводе им. Ленина. По состоянию на 2016 год у Украины было 185 «Градов».
Взгляд.ру 12:22