Шоу-бизнес
News.ruЗаворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения. По данным Mash, это стало возможным после того, как артистка пришла в сознание после медикаментозной комы. Врачи смогли уменьшить отёк мозга, сейчас её терапия продолжается.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика
В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
RT на русском 12:05
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Политика
Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу
Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Футбол
Федун предложил проверить арбитров на детекторе лжи
Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.
Чемпионат 12:18
Армия и оружие
В СБУ взялись за волонтёров ВСУ: на Луганщине задержана якобы шпионка МГБ ЛНР
На Украине решили взяться за так называемых «волонтёров» ВСУ и нацбатов.
Военное обозрение 08:35
Происшествия
Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО
Радио Комсомольская правда 07:09
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика
В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 10:16
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY 17 сентября в 14:51
Политика
Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона открыты для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако ее представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике.
РБК 12:47
Политика
Путин приехал в Ижевск на День оружейника
Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Общество
«Аэрофлот» отреагировал на новость о забастовке бортпроводников
Петербургский дневник 08:02
Происшествия
В Киеве «заминировали» все мосты, торговые центры и роддома
Полиция проверяет информацию о минировании всех мостов, торгово-развлекательных центров и роддомов Киева.
BFM.ru 12:36
Гаджеты
Huawei представил флагман без приложений Google
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
Российская газета 14:02
Гаджеты
Harman представила линейку Kardon Citation
HARMAN (дочка Samsung Electronics) представила в России новые акустические системы Harman Kardon Citation.
IT-World 08:37
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Здоровье
Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН вчера в 08:29
Футбол
Базель — Краснодар 4:0 (2-й тайм)
Полузащитник швейцарского «Базеля» Кевен Бюа открыл счет в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».
Metaratings 13:19
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Гаджеты
На iPhone пришла тёмная тема. Apple выпустила платформу iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50