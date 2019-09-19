Актриса Анастасия Заворотнюк, пришедшая в сознание после комы, переведена из реанимации в обычную палату терапевтического отделения, сообщает Mash.

Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

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