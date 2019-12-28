Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruЗаворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в публикации. Также поклонникам актрисы пожелали здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Заворотнюк поблагодарила всех россиян за поддержку и молитвы

Телепрограмма00:26

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Lenta.ruвчера в 19:27

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку и пожелала всем здоровья

Life.ruвчера в 17:14

Накануне Нового года Заворотнюк обратилась к поклонникам

Газета.Ruвчера в 18:22

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

URA.Ruвчера в 17:36

Семья Заворотнюк в Instagram поблагодарила россиян за поддержку

РБКвчера в 18:43

Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

РИА Новостивчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
Политика

СМИ узнали об идее британского министра сделать Россию членом НАТО

Минобороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО.
РБК вчера в 07:54
Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном

RT на русском 28.12.19 в 20:39
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

iXBT.com 30.12.19 в 06:55
Энергетика

Болгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»

С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока".
РЕН ТВ 00:59
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
РБК вчера в 19:35
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Политика

Ким Чен Ын пообещал показать новое оружие Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вскоре страна покажет новый разработанный вид стратегического оружия.
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия 00:08
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Спорт

Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Авто

В России запретят ездить на автомобилях без номеров

Повышение утильсбора, регистрация машин в автосалонах, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Автоновости дня вчера в 08:33
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила роль девочки Дороти в премьере ледового спектакля Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз".
РИА Новости 30.12.19 в 09:15
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН 30.12.19 в 13:57
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Единоборства

Глава Bellator назвал возможного следующего соперника Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, с кем может провести следующий поединок Фёдор Емельяненко, который 29 декабря нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.
News.ru 30.12.19 в 10:19
Здоровье

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Технологии

Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену

Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
iXBT.com вчера в 06:02
Политика

Владимир Зеленский вспомнил о Новосибирске в новогоднем обращении

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в новогоднюю ночь транслировалось украинскими телеканалами.
НДН.инфо 01:02
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород 30.12.19 в 07:57
Гаджеты

В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653

Astera 30.12.19 в 08:48
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное