Шоу-бизнес
Lenta.ruЗаворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в публикации. Также поклонникам актрисы пожелали здоровья и благополучия от Заворотнюк и ее семьи.
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