с чего всё началось

Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что состояние актрисы поддерживают при помощи медикаментов.

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