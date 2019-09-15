Шоу-бизнес
Взгляд.руЗаворотнюк перестала дышать самостоятельно
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ. Утверждается, что у Заворотнюк отек мозга, многочисленные осложнения на фоне болезни, операция и спецтерапия противопоказаны.
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с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.Lenta.ru04:09
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