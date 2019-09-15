с чего всё началось

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ. Утверждается, что у Заворотнюк отек мозга, многочисленные осложнения на фоне болезни, операция и спецтерапия противопоказаны.

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Единоборства Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.

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