с чего всё началось

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Происшествия В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.

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Шоу-бизнес В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова В Русской Православной Церкви прокомментировали венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

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Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.

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