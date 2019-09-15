с чего всё началось

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash. Состояние актрисы поддерживают с помощью медикаментов.

Политика Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

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Происшествия На Новоприозерском шоссе образовалась 10-километровая пробка В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что на Новоприозерском шоссе под Петербургом образовалась пробка в десять километров.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Экономика Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 10% В сентябре аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%, по сравнению с августом,сообщают специалисты аналитического центра ЦИАН.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.

Политика Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Политика Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Гаджеты В России подешевели старые модели iPhone По данным официального сайта Apple, iPhone 8 в России подешевел с 56 тыс. 990 рублей на старте продаж до 39 тыс. 990 рублей. iPhone 8 Plus стоит сейчас от 44 тыс. 990 рублей, в начале продаж он стоил 68 тыс. 990 рублей.

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