Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash. Состояние актрисы поддерживают с помощью медикаментов.
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Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.Lenta.ru04:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:07, Вашингтон
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