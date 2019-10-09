Шоу-бизнес

WomanHit.ruWomanHit.ruЗаворотнюк покинула клинику на каталке

В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц. Позднее на связь с журналистами вышли свидетели ее выписки. По их утверждениям, 48-летнюю артистку везли на каталке.
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с чего всё началось

«Страшно смотреть»: вид вывезенной из больницы Заворотнюк шокировал народ

Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.
Дни.ру08 октября в 14:57

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«У нас только Буйнов свободно гуляет»: соседи Заворотнюк рассказали о жизни в посёлке

Телепрограммавчера в 23:18

Слезы текли по щекам: как проходила выписка онкобольной Заворотнюк

Дни.рувчера в 05:28

«Сильно располнела, просто страшно»: Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк вспомнили о женщине на каталке

Царьград08 октября в 20:50

«Сильно располнела, голова в косынке»: очевидцы рассказали о выписке Анастасии Заворотнюк

StarHit.ruвчера в 03:00

Очевидцы описали Заворотнюк после выписки

Московский Комсомолецвчера в 02:39

Случайные очевидцы не узнали изменившуюся Анастасию Заворотнюк

7Дней.рувчера в 02:00

Очевидцы рассказали, как сейчас выглядит борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк

Вокруг ТВвчера в 03:56
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика

Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
REGNUM вчера в 21:46
Космос

На МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками

Эхо Москвы вчера в 04:32
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета вчера в 13:37
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 08 октября в 15:29
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

РИА Новости вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru вчера в 08:37
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
9111.ru вчера в 08:04
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 08 октября в 09:58
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Югополис 07 октября в 10:51
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 11:46
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 08 октября в 07:26
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Сирии

Профиль вчера в 10:08
Экономика

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Единоборства

Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело

По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Регион 64 вчера в 14:12
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM вчера в 08:08
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Армия и оружие

В США заявили об эвакуации «самых опасных» пленных боевиков из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" боевиков ИГ* из тех районов, где проходит турецкая военная операция против сирийских курдов.
Газета.Ru вчера в 16:56
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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