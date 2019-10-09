Шоу-бизнес
WomanHit.ruЗаворотнюк покинула клинику на каталке
В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц. Позднее на связь с журналистами вышли свидетели ее выписки. По их утверждениям, 48-летнюю артистку везли на каталке.
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с чего всё началось
Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.Дни.ру08 октября в 14:57
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