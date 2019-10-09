Как писали ранее "Дни.ру", врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать только при двух условиях: либо лечение ей не помогает, либо ей нужен перерыв.

с чего всё началось

В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц. Позднее на связь с журналистами вышли свидетели ее выписки. По их утверждениям, 48-летнюю артистку везли на каталке.

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