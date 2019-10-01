Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов, ранее обещавший, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении, в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что конкретной даты ее появления на ТВ пока нет.

с чего всё началось

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов. Как сообщил он в беседе с ФАН, выступление "будет анонсировано". "У меня точной даты нет", — уточнил он.

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Общество Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.

Политика Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.

Происшествия Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.

Шоу-бизнес Эдгарда Запашного прооперировали в Германии Дрессировщик перенес хирургическое вмешательство на позвоночник. Эдгард Запашный перенес плановую операцию в одной из немецких клиник.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Транспорт ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.

Общество В Сибири планируют сократить более 300 сотрудников ГИБДД В регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест.

Происшествия В Челябинске пенсионерка почти два года оплачивала чужой кредит К маю 2019 года у пенсионерки удержали около 69 тыс. рублей. По иску прокуратуры суд обязал банк вернуть женщине её деньги.

Экономика Кредиты сделали недоступнее для россиян Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Политика Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Авто BMW выпустила «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Хоккей ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ Хоккейный клуб ЦСКА разгромил «Спартак» в московском дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).