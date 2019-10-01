Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов, ранее обещавший, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении, в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что конкретной даты ее появления на ТВ пока нет.

с чего всё началось

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов. Как сообщил он в беседе с ФАН, выступление "будет анонсировано". "У меня точной даты нет", — уточнил он.

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

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