Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов. Как сообщил он в беседе с ФАН, выступление "будет анонсировано". "У меня точной даты нет", — уточнил он.
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с чего всё началось
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов, ранее обещавший, что актриса сама расскажет о состоянии своего здоровья во время выступления на телевидении, в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что конкретной даты ее появления на ТВ пока нет.ФАНвчера в 07:10
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