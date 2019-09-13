Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЗаворотнюк расскажет о своем состоянии

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк

РИА Новости08:04

«Бред. Отстань!»: Заворотнюк ответила своему директору на вопрос о госпитализации

Телепрограмма08:11

Представитель Заворотнюк высказался о ее самочувствии

РЕН ТВ08:41

"Отстань!": Заворотнюк высказалась после новостей о госпитализации в тяжелом состоянии

Дни.ру08:00

Госпитализацию Заворотнюк опровергли

Телеканал 360°07:40

Представитель Заворотнюк опроверг сообщения о ее госпитализации

РБК08:02

Концертный директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал новости о ее состоянии

Woman.ru08:59
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