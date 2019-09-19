Шоу-бизнес
BFM.ruЗаворотнюк составили новый план лечения
По данным Mash, сейчас актриса находится в палате терапевтического отделения больницы, ей оказывается необходимое лечение. Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:41, Вашингтон
Здоровье
На Ставрополье могут создать систему фиксации хамства в больницах
На очередном заседании правительства края губернатор Владимир Владимиров предложил ввести систему фиксации хамства в медицинских учреждениях региона.
Российская газета 08:43
Политика
Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу
Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Аваков готов взять на поруки «минера», грозившегося взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки мужчину, который грозился взорвать мост в Киеве.
ФАН 08:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Кино
Стартовали съемки нового фильма по игре Mortal Kombat
Киносегмент вселенной Mortal Kombat прирастает очередной частью: как сообщил в своем Twitter Грег Руссо, сценарист проекта, в Австралии стартовали съемки новой "Смертельной битвы".
Российская газета 17 сентября в 08:40
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 09:24
Происшествия
СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут
Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Политика
Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
Народные новости вчера в 03:19
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
«Аэрофлот» отреагировал на новость о забастовке бортпроводников
Петербургский дневник 08:02
Гаджеты
Предзаказы на новые iPhone побили рекорды
За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период.
News.ru вчера в 05:55
Здоровье
Малышева дала советы молодым проституткам
Телеведущая Елена Малышева дала несколько советов 22-летней девушке, работающей проституткой.
Lenta.ru 08:55
Политика
В Луганске пытались взорвать мост
В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Культура
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости 09:16
Политика
Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.
РБК 09:10
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Футбол
Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
Телепрограмма вчера в 07:09
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47