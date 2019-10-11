Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник. При этом диагнозе пациенты не реагируют на окружающую обстановку и не замечают людей. В состоянии угнетения сознания они постоянно спят.
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Кино
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RuNews24.ru 08:04
Шоу-бизнес
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РБК 11:55
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Шоу-бизнес
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Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
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Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
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