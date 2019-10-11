Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЗаворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник. При этом диагнозе пациенты не реагируют на окружающую обстановку и не замечают людей. В состоянии угнетения сознания они постоянно спят.
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