Шоу-бизнес
Газета.RuЗаворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник. При этом диагнозе пациенты не реагируют на окружающую обстановку и не замечают людей. В состоянии угнетения сознания они постоянно спят.
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Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Наука
Ученые оживили мертвый мозг на несколько недель
Ученые из Японии удивили мир — им удалось сохранять жизнеспособность мозговой ткани мышей в течение 25 дней после извлечения из черепа грызунов, пишет издание Science Alert.
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
Происшествия
Напавшего с ножом в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, который напал на людей с ножом в торговом центре Манчестера, подозревается в совершении теракта.
Авто
В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год
В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Шоу-бизнес
Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк
Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Теннис
Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.
Происшествия
В Саратове проходит гражданская панихида по убитой девочке
Напомним, тело убитой 9-летней девочки обнаружили в одном из гаражей.
Происшествия
Молдавский суд выдал мандат на заочный арест Плахотнюка
Суд в Кишинёве выдал мандат на заочный арест бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Общество
Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Общество
Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Шоу-бизнес
Мария Миронова вышла в свет с мужем после родов
Известная российская актриса Мария Миронова вышла в свет с мужем после родов.
Общество
В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота
Авто
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.