Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЗаворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник. При этом диагнозе пациенты не реагируют на окружающую обстановку и не замечают людей. В состоянии угнетения сознания они постоянно спят.
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СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии

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Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
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Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

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Российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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