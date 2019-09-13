Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным РЕН ТВ, медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. Как сообщалось ранее, Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник.

с чего всё началось

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, медики были вынуждены это сделать из-за крайне тяжелого состояния артистки. Отмечается, что сейчас врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

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