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Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, медики были вынуждены это сделать из-за крайне тяжелого состояния артистки. Отмечается, что сейчас врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий.
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с чего всё началось

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным РЕН ТВ, медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки. Как сообщалось ранее, Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник.
РЕН ТВ14:59

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Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

РЕН ТВ14:59

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

StarHit.ru15:27

Врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому

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СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Телеканал 360°15:38
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