Шоу-бизнес
Lenta.ruЗаворотнюк вывели из критического состояния
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, врачам удалось вывести артистку из критического состояния и медикаментозной комы.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Кино
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»
News.ru 07:14
Армия и оружие
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:55
Общество
Песков отказался комментировать идею Титова о черном списке судей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова о создании черного списка российских судей.
Коммерсантъ 06:37
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия
Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве
По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
Говорит Москва 07:58
Политика
Песков заявил, что ситуация с Устиновым развивается в русле закона
Песков напомнил, что защита Устинова подала апелляцию на приговор осужденному, а также подключившийся к делу актера адвокат Анатолий Кучерена «выполняет определенные предусмотренные законом действия».
ФАН 07:01
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Технологии
В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 74 вуза РФ
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.
REGNUM 06:49
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Здоровье
В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить»
Отмечается, что опция появилась в электронной очереди две недели назад и с тех пор ей воспользовались более 500 человек.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Космос
Робот «Федор» предложил заселить роботами планеты Солнечной системы
РИА Новости вчера в 18:45
Происшествия
Во Франции потерпел крушение бельгийский истребитель F-16
RT на русском 06:33
Экономика
Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Происшествия
Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку
Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
РБК 07:36