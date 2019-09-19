Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruЗаворотнюк вывели из критического состояния

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, врачам удалось вывести артистку из критического состояния и медикаментозной комы.
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