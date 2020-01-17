Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января

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