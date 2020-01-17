Политика
РИА НовостиДело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января
Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
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Как импичмент Трампа может повлиять на предвыборную кампанию демократов
RT на русском13 января в 17:17
Процедура импичмента Дональда Трампа может начаться в Сенате Конгресса США 21 января
Эхо Москвы14 января в 15:02
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Общество
Регулярный секс может задержать менопаузу
Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Политика
Медведев подвел итоги работы кабмина
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил результаты работы своего правительства.
Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Политика
Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Экономика
Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты
Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Армия и оружие
Украинских военных обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Напомним, украинские военнослужащие вернули наблюдателям ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь у Орехово, с полностью зачищенной картой памяти.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Жириновский счёл, что при Мишустине Россия совершит рывок
Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперед, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Технологии
Университетский мобильный оператор появится в Томске уже к 1 августа
Томский госуниверситет (ТГУ) первым в РФ получит лицензию мобильного оператора для реализации проекта "Юнивермобайл", рассчитанного на обслуживание всех студентов и преподавателей Томска; проект реализуется совместно с Tele2 и будет запущен не позднее августа 2020 года, сообщает в пятницу ТАСС.
Политика
Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Медведев остался главой «Единой России»
Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии "Единая Россия", которую он возглавлял и на посту премьер-министра РФ.
Происшествия
Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании
Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль
Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Технологии
В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения
Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Политика
Водонаеву заподозрили в желании стать политиком
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Политика
Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»
Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».