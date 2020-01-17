Политика

РИА НовостиРИА НовостиДело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января

Палата представителей передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Как импичмент Трампа может повлиять на предвыборную кампанию демократов

RT на русском13 января в 17:17

О Дональде Трампе не спросят лишнего

Коммерсантъ13 января в 17:04

Демократы хотят отправить в Сенат США новые документы в рамках процедуры импичмента Трампа

ТАСС14 января в 20:22

Трамп прокомментировал начало слушаний по импичменту

Газета.Ruвчера в 16:56

Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января

РИА Новости14 января в 11:28

Трамп высмеял демократов за требование честного процесса по импичменту

Известия14 января в 23:09

Процедура импичмента Дональда Трампа может начаться в Сенате Конгресса США 21 января

Эхо Москвы14 января в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Общество

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Planet Today 15 января в 06:53
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:55
Политика

Медведев подвел итоги работы кабмина

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил результаты работы своего правительства.
Компания вчера в 09:17
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Политика

Денис Мацуев вошел в группу по внесению поправок в Конституцию России

Глагол. Иркутское обозрение 15 января в 19:41
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Экономика

Новосибирские депутаты шокированы отчетом Контрольно-счетной палаты

Депутатов шокировал отчет Контрольно-счетной палаты о деятельности государственного унитарного предприятия «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».
Московский Комсомолец вчера в 16:01
Армия и оружие

Украинских военных обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Напомним, украинские военнослужащие вернули наблюдателям ОБСЕ беспилотник, с которым была утеряна связь у Орехово, с полностью зачищенной картой памяти.
Взгляд.ру вчера в 21:20
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Политика

Жириновский счёл, что при Мишустине Россия совершит рывок

Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперед, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.
News.ru вчера в 19:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Технологии

Университетский мобильный оператор появится в Томске уже к 1 августа

Томский госуниверситет (ТГУ) первым в РФ получит лицензию мобильного оператора для реализации проекта "Юнивермобайл", рассчитанного на обслуживание всех студентов и преподавателей Томска; проект реализуется совместно с Tele2 и будет запущен не позднее августа 2020 года, сообщает в пятницу ТАСС.
РИА Томск вчера в 23:16
Политика

Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

Газета.Ru вчера в 15:04
Футбол

Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА

Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
ProstoProSport вчера в 16:47
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 15 января в 17:02
Политика

Медведев остался главой «Единой России»

Дмитрий Медведев в должности заместителя председателя Совета безопасности РФ останется председателем партии "Единая Россия", которую он возглавлял и на посту премьер-министра РФ.
ТАСС вчера в 02:10
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru вчера в 14:25
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль

Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Автоновости дня вчера в 09:58
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Технологии

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera 15 января в 12:01
Политика

Водонаеву заподозрили в желании стать политиком

Lenta.ru вчера в 23:17
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Политика

Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ вчера в 14:10
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомости вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное