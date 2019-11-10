Футбол

78.ru78.ruСегодня «Зенит» в гостях сразится с «Арсеналом» в 16 туре РПЛ

Арсенал (Тула) — Зенит
сегодня
в 06:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 10 ноября, петербургский футбольный «Зенит» проведет гостевой матч с «Арсеналом» в рамках шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Туле. Главным судьей матча станет Алексей Еськов.
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