Сегодня, 10 ноября, петербургский футбольный «Зенит» проведет гостевой матч с «Арсеналом» в рамках шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Туле. Главным судьей матча станет Алексей Еськов.

Сегодня «Зенит» в гостях сразится с «Арсеналом» в 16 туре РПЛ

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Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.