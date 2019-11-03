Футбол

Спорт71Спорт71Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Спартак — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
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4 ноябре в Москве пройдёт матч 15 тура РПЛ между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Встреча пройдёт на стадионе "Открытие Арена".
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