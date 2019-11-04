Футбол
Спорт71Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
4 ноябре в Москве пройдёт матч 15 тура РПЛ между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Встреча пройдёт на стадионе "Открытие Арена".
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«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:00
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