Футбол

Спорт71Спорт71Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Спартак — Арсенал (Тула)
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
4 ноябре в Москве пройдёт матч 15 тура РПЛ между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Встреча пройдёт на стадионе "Открытие Арена".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 23:00

Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

Первый Тульский04:57

Экспресс на матчи РПЛ ~ Крылья Советов - Рубин / Спартак - Арсенал Тула

Sport-place00:08

«Спартак» – «Арсенал». 04.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings07:46

Спартак - Арсенал Тула: прогноз Урала Нафикова 3 ноября 2019

Ставка TV03:44

Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»

Спорт7109:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Общество

В РЭО предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев заявил, что в России следует ввести штраф за нераздельный сбор отходов.
Экономика сегодня 04:25
Происшествия

Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве

Lenta.ru 09:22
Общество

Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь.
Российская газета 07:25
Армия и оружие

Генсек НАТО оценил возможность исключения Турции из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
Известия 07:02
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Общество

Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Транспорт

Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России

Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.
ФАН вчера в 03:35
Политика

Бабченко подтвердил свой побег с Украины

Газета.Ru 06:15
Происшествия

На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток

Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел второе поражение подряд

ProstoProSport 08:18
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Ugpressa.ru 02:01
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo News.
Известия 05:54
Шоу-бизнес

Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске

Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Киберспорт

Blizzard анонсировала Overwatch 2

Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика

В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов

В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.
РИА Новости 09:08
Футбол

ЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал судейство Михаила Вилкова в матче 15-го тура чемпионата России с «Зенитом».
РБК 08:44
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Хоккей

Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»

ProstoProSport 00:13
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Происшествия

Россияне пострадали при ДТП с автобусом во Франции, сообщили СМИ

Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
РИА Новости 09:31
Политика

Зеленский призвал «держать порох сухим» в Донбассе

Известия 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий более 60 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное