Футбол
Спорт71Завтра тульский «Арсенал» сыграет со «Спартаком»
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
4 ноябре в Москве пройдёт матч 15 тура РПЛ между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Встреча пройдёт на стадионе "Открытие Арена".
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