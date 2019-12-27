Происшествия
REGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось
НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.РИА Новости25 декабря в 02:49
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Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр командования воздушных сил ВСУ.
Происшествия
Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки
Куйбышевский районный суд поставил точку в деле о мошенничестве при строительстве метро на 7 миллионов рублей.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло до 15
Один из пострадавших при крушении пассажирского самолета в Казахстане умер в больнице, число жертв авиакатастрофы возросло до 15.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Гаджеты
Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget
Ранее редакция портала Engadget составил список из десяти своих любимых видеоигр, в которые сотрудники портала играли в 2019 году.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Хоккей
«Спартак» подписал контракт с Малыхиным
Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Спартака». О заключении контракта сообщает пресс-служба КХЛ.
Фигурное катание
Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России
Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву навестил в больнице Лазарев
После операции телеведущая ведет сторис из больницы и показывает, как ее в палате навещают друзья.
Общество
Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт
В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Гаджеты
В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео
Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Футбол
Как Роналду, Месси, игроки РПЛ и другие футболисты встретили Рождество
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.