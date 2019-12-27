НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.

с чего всё началось

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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