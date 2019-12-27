Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
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Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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BFM.ru 11:52
Происшествия

Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки

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Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
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Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget

Ранее редакция портала Engadget составил список из десяти своих любимых видеоигр, в которые сотрудники портала играли в 2019 году.
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Технологии

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Происшествия

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

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Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

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Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

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Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России

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В Альфа-банке заявили, что устранили проблемы, затруднявшие проведение клиентами операций по картам.
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В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
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