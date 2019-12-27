Людмила Троицкая рассказала о событиях, предшествующих трагической смерти омича, которого 15 декабря задержали за наркопреступление. Портал Om1.ru сообщал сегодня о гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, который утверждал, что ему подбросили наркотики.

с чего всё началось

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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