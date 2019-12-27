Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось

«Его привезли туда уже мертвым». Невеста Дмитрия Федорова не верит в официальную версию гибели

Людмила Троицкая рассказала о событиях, предшествующих трагической смерти омича, которого 15 декабря задержали за наркопреступление. Портал Om1.ru сообщал сегодня о гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, который утверждал, что ему подбросили наркотики.
Om1.ru01:20

Подробнее о событии

В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках

РИА Новости06:14

Полиция: в телефоне погибшего «омского Голунова» нашли геометки с закладками

НГС5508:25

«Погибший омич Федоров был закладчиком, и в его телефоне нашли адреса закладок» - полиция

Новый Омск09:18

Омская полиция: «Телефон Дмитрия Федорова привел оперативников на места закладок»

РИА СуперОмск11:39

Слишком ровная рана и мало крови: родные обезглавленного омича не верят следствию

Город55.ру05:04

«Такое может случиться с каждым»: как избежать участи омского «Голунова»?

Om1.ru04:13

Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

Говорит Москва00:59
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Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.
Газета.Ru 15:36
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Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу».
Ведомости 13:12
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
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Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
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Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
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«Спартак» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Армия и оружие

WikiLeaks: есть доказательства постановки «химатаки» в Сирии

В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
Sputnik Эстония 11:05
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru вчера в 03:46
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В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»

Свободная Пресса вчера в 22:01
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Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Армия и оружие

Против армии России готовят информационную атаку, заявили в Минобороны

Иностранные государства в ближайшее время готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
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Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
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Федор Емельяненко рассказал о прощальном туре

Прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко опроверг информацию, что после поединка с представителем США Куинтоном Джексоном завершит карьеру.
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Армия и оружие

Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России

В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
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Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
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Голливудский композитор напишет титульную музыку для «Краснодара»

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Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
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Мусаев — о судейских ошибках против «Краснодара»: привыкли ко всему этому. Ничего нового

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Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
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СКА подтвердил обмен Рундблада в «Сочи»

Клубы СКА и «Сочи» провели обмен, сообщает пресс-служба питерского клуба.
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Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

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Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил

Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши

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Второй бой Фьюри и Уайлдера официально подтвержден

Второй поединок между американским тяжеловесом Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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