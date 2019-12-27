Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

Житель Омска Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату.
РИА Новости25 декабря в 02:49

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Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

Говорит Москва00:59
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По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
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