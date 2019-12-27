Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось

«Его привезли туда уже мертвым». Невеста Дмитрия Федорова не верит в официальную версию гибели

Людмила Троицкая рассказала о событиях, предшествующих трагической смерти омича, которого 15 декабря задержали за наркопреступление. Портал Om1.ru сообщал сегодня о гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, который утверждал, что ему подбросили наркотики.
Om1.ru01:20

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Полиция: в телефоне погибшего «омского Голунова» нашли геометки с закладками

НГС5508:25

В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках

РИА Новости06:14

«Такое может случиться с каждым»: как избежать участи омского «Голунова»?

Om1.ru04:13

Слишком ровная рана и мало крови: родные обезглавленного омича не верят следствию

Город55.ру05:04

«Сотрудничай и ничего не отрицай, тогда дадут условно» - в заявлении для УФСБ погибший омич Федоров

Новый Омск06:52

Обнародовано видео досмотра омича, которого нашли обезглавленным после обвинений в подбросе наркотиков

РИА СуперОмск09:28

Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

Говорит Москва00:59
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США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

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Представитель Батуриной прокомментировал возбуждённое против неё дело

Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
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Ксения Собчак опубликовала последнее сообщение от Галины Волчек

26 декабря стало известно о смерти 86-летней актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
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Известный голливудский композитор Ханс Циммер по заказу «Краснодара» напишет для российского клуба титульную музыку.
Sportbox.RU 14:37
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница умерла в бассейне в свой день рождения.
Вести.Ru 06:10
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Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова вчера в 00:21
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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Кремлев дал прогноз на бой Емельяненко и Кадырова

Как сообщается на сайте «РЕН ТВ» Умар Кремлев дал прогноз на поединок Главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца Александра Емельяненко.
Лезги газет 12:40
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Илья Ковальчук может перейти в «Вашингтон Кэпиталз»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проявляет интерес к российскому форварду Илье Ковальчуку, сообщает The Fourth Period.com.
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Renault с января повысит цены на все модели

С 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%. Подорожание коснется автомобилей только 2020 года выпуска.
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Газета.Ru 11:24
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

При выборе сырокопченой колбасы следует обращать внимание на цену.
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Гаджеты

Настольные процессоры AMD перейдут на Socket AM5 в 2021 году

Уже несколько лет компания AMD утверждает, что жизненный цикл платформы Socket AM4 точно продлится до конца 2020 года, а вот дальнейшие планы в настольном сегменте она пока предпочитает не раскрывать, упоминая только о предстоящем выходе процессоров с архитектурой Zen 4.
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Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы

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Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
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Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
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В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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На Николая Расторгуева подал в суд Пенсионный фонд РФ

У Николая Расторгуева появились неожиданные проблемы с законом. На артиста и его партнеров подал в суд Пенсионный фонд России.
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
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Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
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В 2020 году Chery представит в России несколько новинок

Компания Chery в 2020 году привезет в Россию флагманский кроссовер Chery Tiggo 8, кроссовер TXL, а также автомобиль под брендом Exeed.
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В Алматы разбился пассажирский самолет

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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
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Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
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Представительница женского одиночного фигурного катания, обладательница Гран-при 2019 Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд на чемпионате России в Красноярске.
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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