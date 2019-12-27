Происшествия
REGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
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с чего всё началось
Людмила Троицкая рассказала о событиях, предшествующих трагической смерти омича, которого 15 декабря задержали за наркопреступление. Портал Om1.ru сообщал сегодня о гибели 25-летнего омича Дмитрия Федорова, который утверждал, что ему подбросили наркотики.Om1.ru01:20
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Уже несколько лет компания AMD утверждает, что жизненный цикл платформы Socket AM4 точно продлится до конца 2020 года, а вот дальнейшие планы в настольном сегменте она пока предпочитает не раскрывать, упоминая только о предстоящем выходе процессоров с архитектурой Zen 4.
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Обнаружено древнейшее свидетельство родительской заботы
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В «Нафтогазе» предположили невыполнение обещаний России по транзиту
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
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Экономика
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Превзошла себя. Фигуристка Косторная превысила свой же мировой рекорд
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Лимузин Сталина украли на севере Москвы
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Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.