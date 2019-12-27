Происшествия

REGNUMREGNUMЗаявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

Парень утверждал, что наркотики ему подкинули. В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей. Характер увечий вызвал у депутата, адвоката и отца омича сомнения в версии полицейских.
Читать в источнике
Комментировать435
с чего всё началось

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

Житель Омска Дмитрий Федоров ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, в ходе обыска подбросили несколько свертков с неизвестным веществом, а затем доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить близким и адвокату.
РИА Новости25 декабря в 02:49

Подробнее о событии

Омская полиция: «Телефон Дмитрия Федорова привел оперативников на места закладок»

РИА СуперОмск11:39

Слишком ровная рана и мало крови: родные обезглавленного омича не верят следствию

Город55.ру05:04

«Погибший омич Федоров был закладчиком, и в его телефоне нашли адреса закладок» - полиция

Новый Омск09:18

В Омске погиб мужчина, заявивший о подброшенных наркотиках

РИА Новости06:14

Полиция: в телефоне погибшего «омского Голунова» нашли геометки с закладками

НГС5508:25

«Такое может случиться с каждым»: как избежать участи омского «Голунова»?

Om1.ru04:13

Умер житель Омска, который пожаловался на подбросивших ему наркотики росгвардейцев

Говорит Москва00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ 11:53
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
Политика

В Российском технологическом университете сдают зачеты по перекодировке национального сознания и боевым мемам

Издание отмечает, что псевдонаучные концепции и теории заговора включил в программу бывший преподаватель Высшей школы КГБ, который возглавляет кафедру "информационное противоборство".
Эхо Москвы 14:30
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21
Армия и оружие

Минобороны ждет информационную атаку против армии

Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
РИА Новости 16:18
Транспорт

Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Интерфакс 17:10
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Коммерсантъ 16:45
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
РИА Новости вчера в 11:54
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

На Ямале произошёл пожар на буровой установке

RT на русском 17:36
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 17:19
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Хоккей

Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020

Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
NewInform вчера в 13:19
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Политика

Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи

Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
РБК 15:04
Политика

Лавров прокомментировал санкции США против «Северного потока-2»

Американский президент Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий введение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
RuNews24.ru 03:16
Музыка

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

РИА Новости 16:41
Происшествия

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

ТАСС вчера в 12:15
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Политика

Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Rambler News Service 07:24
Театры

Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

iReactor 04:45
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер 04:29
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Авто

Новый Kia Seltos 2020. Цены и комплектации для России

Новый внедорожник Seltos уже совсем скоро появится в Российских автосалонах. Однако первой будет доступна модель в люксовой комплектации.
Inc-news.ru 15:28
Общество

Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Взгляд.ру 13:27
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 25 декабря в 08:10
Политика

Захарова не исключила ярких пиар-акций от США из-за выборов президента

Новый 2020 год в международной политике пройдет под вывеской президентских выборов США, в связи с этим возможны яркие пиар-акции со стороны Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в передаче "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 16:37
Главное