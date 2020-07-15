Экономика
ТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
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с чего всё началось
В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).РБКвчера в 23:07
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RT на русском 12 июля в 04:27
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Шоу-бизнес
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За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
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В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали K5.
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Отмечается, что это первая модель, представляющая свежий взгляд на новое поколение электромобилей Nissan, которые будут задавать новые стандарты в автомобилестроении, такие как электрификация, оптимизация платформ и комплектаций, а также технологии искусственного интеллекта Кроссовер Ariya сначала начнут продавать в Японии, а затем модель появится на других рынках, в том числе в России.
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Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Космос
Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Политика
Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой
Южный Федеральный 02:49
Происшествия
Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах
Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:13