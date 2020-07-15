Экономика

ТАССТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
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с чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 23:07

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Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

ТАСС04:16

Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

Комсомольская правда02:57

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

Коммерсантъ00:51

Спрос на кредиты превысил докризисный уровень. На что нужны деньги россиянам

URA.Ru01:31

В России спрос на кредиты вернулся к уровню до карантина

Дождь02:19

В России спрос на кредиты вернулся на докризисный уровень

Эхо Москвы01:32

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 23:07
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Общество

Москвичи смогут сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно с 16 июля

Жители Москвы, желающие пройти ПЦР-исследования на коронавирус, могут с четверга, 16 июля, сделать это бесплатно, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 04:06
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Кино

Райан Рейнольдс показал отсылку к «Индиане Джонсу» в «Дэдпуле 2»

Райан Рейнольдс в Instagram опубликовал кадры из фильмов «Дэдпул 2» и «Индиана Джонс».
Popcornnews.ru 01:00
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Шоу-бизнес

Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью»

Дни24 02:16
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
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Происшествия

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
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Футбол

В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Технологии

В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Ведомости вчера в 21:50
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Здоровье

263 случая коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

В Свердловской области выявлено 263 случая коронавируса за минувшие сутки.
Уральский меридиан 03:50
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Культура

Рыбаков: «Хабаровск — мощный сигнал всем губернаторам не делать ничего в отношении хозяйствования»

Писатель Владимир Торин поговорил с миллиардером Игорем Рыбаковым и политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, о том, смогут ли события в Хабаровске запустить волну протестов по всей стране.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:21
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Политика

Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу

Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM 13 июля в 21:32
3
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Авто

Автоэксперт назвал главные признаки скорой замены шин на автомобиле

Эксперт Вячеслав Субботин при общении с журналистами iReactor назвал "симптомы", сигнализирующие о необходимости скорой замены резины.
Новые автомобили вчера в 12:27
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова развеял слухи о своей отставке

Слухи о замене адвоката актера Михаила Ефремова не соответствуют действительности, заявил защитник актера Эльман Пашаев 15 июля в интервью интернет-изданию StarHit.
ИА Красная Весна 04:02
4
Космос

Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе

Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo 13 июля в 03:14
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Общество

В России за сутки умерли 156 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 156 человек с COVID-19, за все время - 117 70, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:52
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
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Происшествия

Речной трамвай столкнулся с несколькими судами в Петербурге

NewInform 04:00
Общество

Меган Маркл прокомментировала свой уход из королевской семьи

Свой выход из королевской семьи вместе с принцем Гарри прокомментировала герцогиня Сассекская Меган Маркл 15 июля в видеообращении, приуроченному к онлайн-саммиту Girl Up, сообщает Daily Star.
ИА Красная Весна 04:04
Авто

Kia начала производить в России новую модель K5

В Калининграде стартовало производство седана Kia Optima нового поколения, который переименовали K5.
AutoNews 04:02
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Финансы

Сбербанк оценил число самозанятых в России

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что в банке оценивают число самозанятых в России на уровне 15 млн.
RT на русском 03:22
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Политика

Китай введет ответные санкции против США из-за закона о Гонконге

Китай намерен ввести ответные санкции против США после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о мерах по оказанию давления на Пекин в связи с ситуацией в Гонконге.
РБК 00:23
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Авто

Nissan представила новый электрический кроссовер Ariya

Отмечается, что это первая модель, представляющая свежий взгляд на новое поколение электромобилей Nissan, которые будут задавать новые стандарты в автомобилестроении, такие как электрификация, оптимизация платформ и комплектаций, а также технологии искусственного интеллекта Кроссовер Ariya сначала начнут продавать в Японии, а затем модель появится на других рынках, в том числе в России.
Известия 01:26
Происшествия

Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга

Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
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Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
Ferra 13 июля в 12:57
22
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 13 июля в 21:36
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Политика

Свидетель крушения Boeing MH17 даст показания в суде под присягой

Южный Федеральный 02:49
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Происшествия

Полиция проверяет сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах

Московская полиция проводит проверку по факту гибели лебедя на Патриарших прудах, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:13
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