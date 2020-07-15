Экономика

ТАССТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 23:07

Подробнее о событии

В ВШЭ объяснили рост кредитования в РФ снижением доходов населения

Говорит Москва08:15

Спрос на кредиты превысил докризисный уровень. На что нужны деньги россиянам

URA.Ru01:31

Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

Комсомольская правда02:57

В России спрос на кредиты вернулся на докризисный уровень

Эхо Москвы01:32

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

ТАСС04:16

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

Коммерсантъ00:51

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1K
Происшествия

В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Lenta.ru 06:08
26
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
172
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru вчера в 08:12
65
Финансы

Рубль слабо растет по отношению к доллару и евро

Рубль незначительно растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи. Так, курс доллара в начале торгов снизился на 0,18%, до 70,74 руб.
Газета.Ru 03:17
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
384
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» войдет в состав ВМФ России 21 июля

Андреевский флаг будет поднят на первом серийном фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", приемный акт которого был подписан в среду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, 21 июля.
ТАСС 06:54
51
Политика

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Известия 08:45
27
Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
54
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
21
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
238
Футбол

«ПСЖ» выставил условия «Барселоне» по осуществлению покупки Неймара

"Пари Сен-Жермен" выставил условия каталонской "Барселоне" по осуществлению покупки бразильского нападающего Неймара.
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
213
Авто

Toyota обновила топовый Land Cruiser 200 в России

Автоновости дня 09:40
1
Экономика

ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
2
Происшествия

Жителя Адыгеи приговорили к пожизненному сроку за убийство школьницы

Верховный Суд Адыгеи приговорил 47-летнего мужчину к пожизненному тюремному заключению за убийство и изнасилование 16-летней школьницы, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 10:14
1
Футбол

«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Самарские "Крылья Советов" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:56
Кино

Showtime закрыл сериал «Шучу» с Джимом Керри

Игромания.ру 08:13
7
Политика

Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
20
Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась в связи с женатым миллиардером

Несколько лет назад, Сати Казанову начали подозревать в интимной связи с одним из самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана Тимуром Кулибаевым.
Paparazzi.ru 08:53
1
Общество

Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России

По состоянию на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Lenta.ru 09:53
69
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
113
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
491
Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru 09:46
24
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
616
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv 08:12
119
Происшествия

Пожар на складе с краской в Самаре полностью ликвидировали

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с краской в Самаре, возникшее в минувший понедельник.
ТАСС 09:27
Политика

Польская партия требует признать посла США в стране персоной нон грата

Депутаты польской национал-патриотической партии "Конфедерация" выступили с требованием признать персоной нон грата американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 09:54
17
Политика

Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное