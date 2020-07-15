Экономика

ТАССТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
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с чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
РБКвчера в 23:07

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Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

РБКвчера в 23:07

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

ТАСС04:16

Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

Комсомольская правда02:57

В России спрос на кредиты вернулся на докризисный уровень

Эхо Москвы01:32

Спрос на кредиты превысил докризисный уровень. На что нужны деньги россиянам

URA.Ru01:31

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

Коммерсантъ00:51

В ВШЭ объяснили рост кредитования в РФ снижением доходов населения

Говорит Москва08:15
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия 13 июля в 22:05
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Российская газета 09:18
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Политика

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Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
Интерфакс 10:25
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Происшествия

Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США

В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
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Появился слух, что тренером «Спартака» может стать Бердыев, хотя вообще неизвестно, будет ли у «Спартака» новый тренер.
ODDS.ru 05:21
Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Политика

Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
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Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»

Герой Вина Дизеля Доминик Торетто может умереть в десятой, финальной части кинофраншизы «Форсаж», сообщает портал We Got This Covered.
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Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
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Общество

У украинской телеведущей выпал зуб в эфире

У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
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Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
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Наука

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ГД приняла во II чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц

Госдума приняла во втором чтении законопроект о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием - их список будет определять ЦБ.
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск вчера в 07:30
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РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина

Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
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Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Наука

Получена наиболее полная последовательность генома человека

Американские генетики Национального института исследования генома человека объяснили сквозную последовательность ДНК-хромосомы.
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Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

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Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием

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Госдума разрешила сплошную рубку леса на Байкале ради БАМа

Список объектов, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки, определит правительство.
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«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Самарские "Крылья Советов" и "Краснодар" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:56
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