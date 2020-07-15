В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).

с чего всё началось

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

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