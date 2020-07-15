Экономика
ТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
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с чего всё началось
В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).РБК14 июля в 23:07
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Профиль вчера в 12:55
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Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам
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Коммерсантъ вчера в 16:55
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RT на русском вчера в 23:27
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В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
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Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
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Общество
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Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели почти 55 тыс. человек - Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 54 771 случай коронавируса, из них 1412 с летальным исходом, 27 154 пациента выздоровели.
Украина.ру 14 июля в 02:36
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REGNUM вчера в 23:06
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С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного 14-дневного карантина и тестов ПЦР.
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Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
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Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
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Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Коммерсантъ вчера в 23:24
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Metaratings вчера в 17:42