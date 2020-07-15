Экономика

ТАССТАССЗаявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года. Так, объем обращений за кредитами в июне составил 105% от уровня января 2020 года, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс".
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с чего всё началось

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).
РБК14 июля в 23:07

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В ВШЭ объяснили рост кредитования в РФ снижением доходов населения

Говорит Москвавчера в 08:15

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

Коммерсантъвчера в 00:51

Спрос на кредиты в России превысил докризисный уровень

Комсомольская правдавчера в 03:46

В России спрос на кредиты вернулся на докризисный уровень

Эхо Москвывчера в 01:32

Спрос на кредиты превысил докризисный уровень. На что нужны деньги россиянам

URA.Ruвчера в 01:31

Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

ТАССвчера в 04:16

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

РБК14 июля в 23:07
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Технологии

Американская вакцина против коронавируса дала сильный иммунный ответ

27 июля Moderna готовится приступить к масштабным исследованиям вакцины против коронавируса.
Мир новостей вчера в 05:05
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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Здоровье

Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией

Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Экономика

Сбербанк снизил до 10% минимальный первоначальный взнос по ипотеке

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 14:47
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Футбол

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 13:21
Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Общество

Число заражений коронавирусом в Иркутской области превысило 11 тысяч

По данным на утро 16 июля, в Иркутской области подтвержден 11074 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тайшет24 вчера в 22:48
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Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Политика

В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2»

Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Профиль вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам

Территория новостей вчера в 13:03
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
2,9K
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Футбол

Арбитр отменил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском вчера в 11:43
Происшествия

Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело

Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета вчера в 14:51
1
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM вчера в 06:10
1,4K
Здоровье

На Украине коронавирусом заболели почти 55 тыс. человек - Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксирован 54 771 случай коронавируса, из них 1412 с летальным исходом, 27 154 пациента выздоровели.
Украина.ру 14 июля в 02:36
Общество

Фургал признался, что его склоняли к уходу с должности губернатора

REGNUM вчера в 23:06
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Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Доусом

Нападающий Найджел Доус подписал соглашение с казанской командой.
Советский спорт 14 июля в 09:55
1
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Политика

Болгария отменяет карантин для туристов и тесты на коронавирус

С 16 июля Болгария обновит список государств, граждане которых смогут прибывать в страну без обязательного 14-дневного карантина и тестов ПЦР.
ТурДом вчера в 15:52
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Экономика

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
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Политика

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
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Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Футбол

«Рома» обыграла «Верону», «Ювентус» и «Сассуоло» сыграли вничью

«Рома» изначально считалась фаворитом в матче против «Вероны», что подтвердила на деле, добившими победы с минимальным преимуществом.
Metaratings вчера в 17:42
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