Транзит российского газа через территорию Украины в воскресенье, 22 мая, может составить порядка 44,7 млн куб. м в сутки по сравнению с 45,7 млн куб. м днем ранее, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).