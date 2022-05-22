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Заявки на транзит газа через Украину сохраняются на уровне около 45 млн куб. м

Транзит российского газа через территорию Украины в воскресенье, 22 мая, может составить порядка 44,7 млн куб. м в сутки по сравнению с 45,7 млн куб. м днем ранее, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
ТАСС
Заявка на прокачку через ГИС "Суджа", согласно данным ОГТСУ на 22 мая, составляет 44,7 миллиона кубометров по сравнению с 45,7 миллиона днём ранее.
РИА Новости
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился.
РИА Новости
Как отмечает компания «Газпром», перенести полные объемы транзита на «Суджу» технически невозможно, а все обязательства перед европейскими клиентами компания выполняет.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Заявки на подачу газа через Украину составляют порядка 45 млн куб. м
ТУТ НЬЮС04:47
Заявка на транзит российского газа через Украину сохраняется на уровне 21 мая
Профиль02:38
Опубликована суточная заявка на прокачку газа через Украину
ИА Красная Весна03:15
Заявки на транзит газа через Украину сохраняются на уровне около 45 млн куб. м
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ОГТСУ: Заявки на транзит газа через Украину сохраняются на уровне около 45 млн куб.м
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Заявка на прокачку газа через Украину сохранилась на уровне 45 миллионов кубометров
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