Транзит российского газа через территорию Украины в воскресенье, 22 мая, может составить порядка 44,7 млн куб. м в сутки по сравнению с 45,7 млн куб. м днем ранее, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Суд в Ираке рассматривает дело против британца и немца, обвиняемых в попытке контрабанды археологических ценностей, британскому подданному по этому делу может грозить наказание вплоть до смертной казни, сообщило иракское информационное агентство Shafaq.
Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.