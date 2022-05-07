Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения МО РФ о провокации в Северске и Серебрянке украинских боевиков, переодетых в форму ВС РФ и на технике со знаком "Z", сообщается в Telegram-канале СК России.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что американский предприниматель Илон Маск, по его мнению, может быть причастен к снабжению Украины средствами военной связи через оборудование спутниковой системы Starlink.
"В прошлом году участники программы софинансирования пенсионных накоплений сформировали 5,3 млрд рублей за счет добровольных взносов и средств государства, выделенных в качестве ответного взноса по условиям программы", - рассказали в ПФР.