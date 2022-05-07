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Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%, до 92,4 миллиона кубов

Заявки потребителей из Европы на транзит российского газа по территории Украины снизились на 6,4% и составят 92,4 миллиона кубометров в сутки.
ПРАЙМ
Показатель снизился на 6,4%. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с воскресенья.
Finam.Ru
Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища.
Интерфакс
Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.
Интерфакс

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Суточные поставки газа из России в Европу снизились до 92,1 млн куб. м
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Заявки на транзит российского газа через Украину снизились на 6,4%, до 92,4 миллиона кубов
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