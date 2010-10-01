Футбол
ФК РостовЗаявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба
Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара». Мы считаем важным внести ясность в эту ситуацию.
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Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
RT на русском вчера в 17:46
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru вчера в 09:08
Политика
Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия вчера в 08:20
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог.
Взгляд.ру 01 ноября в 10:36
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Lenta.ru 01:16
Теннис
Барти сыграет со Свитолиной в финале Итогового турнира WTA
RT на русском вчера в 11:03
Футбол
Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая
Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 01:35
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Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244
Глава США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк на турнир UFC 244 с участием Хорхе Масвидала и Нейта Диаса.
Sportbox.RU вчера в 22:22
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Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 03:42
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Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Происшествия
В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
В Донецке опровергли сообщения украинских СМИ о прекращении выплат пенсий лицам, не имеющих паспортов ДНР
Распространяемые в некоторых украинских изданиях сведения о якобы запланированном в ДНР с будущего года прекращении пенсионных выплат гражданам, не имеющих паспортов республиканского образца, абсолютно не соответствуют действительности.
Newvz.ru 31 октября в 03:25
Общество
В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову
Жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» против демонтажа барельефа советскому полководцу. Об этом сообщает местное издание «Таймер».
РБК вчера в 13:57
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Вести.Ru вчера в 22:20
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 01:25
Авто
Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее
Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 02:50
Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 08:27
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 14:25
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 16:54
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
Увеличилась площадь пожара на складе в Жуковском
Площадь пожара на складе в подмосковном Жуковском увеличилась с 1750 кв. м до 3500 кв. м, пострадавших нет.
RT на русском 01:03
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 12:54
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 01 ноября в 06:02
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева
В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Взгляд.ру 01 ноября в 08:18
Футбол
Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности
Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 17:22