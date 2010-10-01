Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара». Мы считаем важным внести ясность в эту ситуацию.

Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба

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