Футбол
ФК РостовЗаявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба
Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара». Мы считаем важным внести ясность в эту ситуацию.
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Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
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WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 17:56
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Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
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Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые "Abuse" и "Goodbye".
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Lenta.ru вчера в 20:48
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Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
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RT на русском вчера в 16:46
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
ТК Звезда вчера в 00:12
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В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло
«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
Правительство Сальвадора приняло решение выдворить из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы, говорится в заявлении администрации сальвадорского президента.
РИА Новости 00:47
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил на своей странице в «Facebook», что Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Мой Брянск вчера в 01:58
Политика
Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений
Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня вчера в 09:35
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
ProstoProSport вчера в 08:37
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Российская газета 02:53
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Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
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Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе своего бывшего мужа, избивавшего её
Роза Сябитова рассказала о личной жизни своего бывшего мужа.
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Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
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Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
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Футбол
Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
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Тарантино назвал любимый фильм 2019 года
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Происшествия
Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа
В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
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Авто
В Калининграде начали собирать Kia Soul по полному циклу
В Калининграде на заводе «Автотор» началась сборка нового поколения Kia Soul по полному циклу (CKD). Об этом сообщает пресс-служба Kia.
REGNUM 01 ноября в 00:39
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Гол успел забил Никола Влашич на 46-й минуте – петербургские футболисты пропустили мяч в добавленное время, так как, видимо, устали.
Gazeta.SPb вчера в 12:31
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В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04