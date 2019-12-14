Политика

News.ruNews.ruЗаявление Киева о введении миссии ООН в Донбасс оценили в России

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
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Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Автор ряда публикаций, посвященных внутренней и внешней политике России. Заместитель начальника Управления внутренней политики Президента РФ, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
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