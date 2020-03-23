Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе, об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

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