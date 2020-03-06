Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН. В пятницу РФ инициировала проведение заседания СБ ООН, на котором рассказала партнерам о договоренностях Москвы и Анкары по Идлибу.

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Общество В Москве выздоровел первый больной коронавирусом Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Энергетика ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.

Технологии Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях Ранее в Apple уже нарушали собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда компания рекламировала свой сервис Apple Music, после чего Apple подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

Культура HBO снимет сериал по игре The Last of Us HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».

Общество Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Общество Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкарёву Советский районный суд Владивостока удовлетворил в полном объёме иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру Игорю Пушкарёву, его брату и экс-руководителю МУП «Дороги Владивостока», а также к шести компаниям, подконтрольным семье Пушкарёва.

Общество Власти Москвы заявили о применении мер из-за вируса к иностранцам По словам вице-мэра, если иностранцы приезжают в Москву из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на срок более 14 дней, то они должны провести в изоляции две недели.

Происшествия На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже По словам местных жителей, депутат долгое время ходил в супермаркет, брал икру, коньяки, зубную пасту и другие товары, за которые не расплачивался.