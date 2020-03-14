Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.

Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%

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