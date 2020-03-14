Энергетика

Красная веснаКрасная веснаЗаявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%

Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
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В США из-за коронавируса вводится режим чрезвычайной ситуации

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США закупят подешевевшую нефть

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ТАССвчера в 16:17

Трамп: США закупят много нефти

Газета.Ruвчера в 16:06

Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва

RT на русскомвчера в 16:05
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В Подмосковье ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области вводят режим свободного посещения школ в регионе.
Московский Комсомолец 04:38
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

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Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
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МордовМедиа вчера в 02:18
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Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

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Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
Брянские новости 05:36
Общество

Европа стала центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19.
ФАН вчера в 13:16
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

Предприятия по производству масок в РФ перевели на 7-дневную рабочую неделю

Все предприятия по производству медицинских масок в России перевели на трехсменную работу и семидневную рабочую неделю.
Известия 05:32
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Турнир Bellator 241 отменен из-за коронавируса

Sports.ru вчера в 14:15
Армия и оружие

В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
RT на русском 04:00
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
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Из-за повреждения водовода часть Твери осталась без холодной воды

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Диденко рассказала дочери про смерть отца

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Kazanfirst.ru вчера в 15:08
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News.ru 12 марта в 12:11
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

Члены Совета Федерации одобрили закон об изменении параметров федерального бюджета страны на 2020-2022 годы, сообщает ТАСС.
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Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
РБК вчера в 13:02
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

По данным Bloomberg, Белый дом вынудил Индонезию отказаться от приобретения у России истребителей Су-35.
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Общество

Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 04:47
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Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News вчера в 15:51
Автоспорт

«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

Piter.tv вчера в 09:04
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Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Пятый канал 12 марта в 11:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
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Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Базовое оснащение обновлённого Chevrolet Traverse может похвастаться наличием системой автоматического торможения, переключения дальнего света и помощником удержания в полосе.
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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК вчера в 17:08
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Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
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