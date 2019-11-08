Экономика

Finam.RuFinam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов

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Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
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Индексы США потеряли импульс роста. Куда подевался оптимизм инвесторов?

РБК09:24

Заявления Трампа насторожили американских инвесторов

Finam.Ru12:43
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
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