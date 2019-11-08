Экономика
Finam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов
Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
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Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине.
РИА Новости 18:56
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Авто
Российский авторынок в октябре упал на 5,2%
Российский авторынок по итогам октября 2019 года упал на 5,2%, до 152 057 реализованных экземпляров новых легковушек и легкого коммерческого транспорта (LCV).
UfaTime.ru 15:16
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Газета.Ru 12:36
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет
По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
ГлобалМСК.ру 14:46
Футбол
Скотт Мактомини: «„МЮ“ может выиграть три трофея в этом сезоне»
Ранее «МЮ» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы благодаря победе над «Партизаном» (3:0). Мактомини является воспитанником «МЮ» и дебютировал за основную команду «красных дьяволов» в сезоне-2016/17.
Матч ТВ 13:10
Происшествия
Сахалинец заразил школьницу ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя по ч. 3 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ)", - говорится в сообщении.
ТАСС 00:41
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб. Отток произошел из-за "продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах", а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе.
Ведомости 08:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания 14:36
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Армия и оружие
ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе
ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил.
Life.ru 18:17
Общество
Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась
Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Коммерсантъ 13:46
Происшествия
Двойное убийство произошло в Барнауле
Трупы были обнаружены в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Советской армии, 163а.
Катунь 24 05:30
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 06 ноября в 00:44
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах
Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
Car.ru 06:13
Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания 13:52
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Происшествия
Британская полиция опознала всех 39 погибших в грузовике в Эссексе
Полиция Эссекса назвала имена всех 39 граждан Вьетнама, чьи тела были обнаружены в грузовике в городе Грейс в 30 км от Лондона в конце октября.
Коммерсантъ 14:01
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39