Экономика
Finam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов
Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
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Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
Шоу-бизнес
Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Армия и оружие
Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Интернет
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Шоу-бизнес
«Кормящий Тимати»: рэпер показал новое милое фото с крошечным сыном
Рэпер Тимати опубликовал в Instagram трогательные кадры со своим маленьким сыном Ратмиром.
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Хоккей
Мощное интервью с Ильёй Брызгаловым – об НХЛ, России и Америке
Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе.
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Футбол
Эррера: «Порой в „Манчестер Юнайтед“ футбол не был на первом месте»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», обозначил разницу между клубами.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Политика
Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз выучить «язык силы».
Транспорт
На поезда по Крымскому мосту за три часа продали более 500 билетов
Более 500 билетов приобрели за три часа с начала продаж на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщил журналистам первый замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов.
Наука
Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
Самки малярийных комаров комплекса видов Anopheles gambiae становятся более восприимчивыми к заражению малярийным плазмодием после спаривания, сообщается в PLOS Pathogens.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Футбол
Сборная Германии не будет играть в странах, где ущемляют права женщин
Глава НФС заявил, что накладывает запрет на выступление национальной сборной в тех странах, где существует дискриминация по половому признаку.
Авто
На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»
В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.