Экономика

Finam.RuFinam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов

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Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
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