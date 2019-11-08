Экономика
Finam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов
Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
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Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Петрозаводск говорит вчера в 06:24
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
РИА Новости 01:52
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили свое выступление в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:36
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Футбол
«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1
Московский Комсомолец вчера в 01:01
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru вчера в 08:40
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество
Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что без ее уникального творчества невозможно представить отечественную музыку.
РИА Новости 02:34
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
ТАСС вчера в 16:03
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Общество
Названо число ведущих здоровый образ жизни россиян
Моя Москва.онлайн 07 ноября в 23:56
Политика
Зеленский назвал украинцев изобретателями спутника и вертолета
Известия вчера в 23:09
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга начал новогоднее путешествие по стране
Говорит Москва 00:53
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 07 ноября в 11:25
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Общество
«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили
Известия вчера в 23:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт
Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07 ноября в 07:55
Футбол
Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55