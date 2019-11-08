Экономика

Finam.RuFinam.RuЗаявления Трампа насторожили американских инвесторов

Неопределенность на рынке была также вызвана заявлениями американского президента Дональда Трампа. Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идет, что насторожило участников торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы США потеряли импульс роста. Куда подевался оптимизм инвесторов?

РБКвчера в 09:24

Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

РИА Новостивчера в 11:02

Уолл-стрит «в замешательстве» после заявлений Трампа по Китаю

REGNUMвчера в 14:14

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов

Финмаркетвчера в 10:25

Индексы США показали равнонаправленную динамику на опасениях по торговым рискам

ПРАЙМвчера в 17:07

Фондовый рынок США торгуется в красной зоне

ГЛАС.RUвчера в 13:06

Заявления Трампа насторожили американских инвесторов

Finam.Ruвчера в 12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Экономика

Бизнесмен назвал причины бедности людей

Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Кино

Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию

Петрозаводск говорит вчера в 06:24
Общество

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
РИА Новости 01:52
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили свое выступление в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:36
Культура

Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»

Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Футбол

«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1

Московский Комсомолец вчера в 01:01
Авто

Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019

Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru вчера в 08:40
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Общество

Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что без ее уникального творчества невозможно представить отечественную музыку.
РИА Новости 02:34
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Политика

Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Общество

Названо число ведущих здоровый образ жизни россиян

Моя Москва.онлайн 07 ноября в 23:56
Политика

Зеленский назвал украинцев изобретателями спутника и вертолета

Известия вчера в 23:09
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Наука

В России научились за минуту определять поддельное вино

Коммерсантъ вчера в 20:19
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга начал новогоднее путешествие по стране

Говорит Москва 00:53
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 07 ноября в 11:25
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Общество

«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили

Известия вчера в 23:23
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия

В Коми расстреляли мирового судью

В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Происшествия

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье

Счет на минуты: врачи объяснили, как распознать инсульт

Если вы стали очевидцем такого случая, то жизненно важно запомнить время наступления приступа, порядок появления перечисленных симптомов и срочно вызвать скорую помощь, отмечают врачи.
ТК Звезда 07 ноября в 07:55
Футбол

Финал Лиги чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США. Об этом информирует The Morning Consult.
Bookmaker-ratings.ru 02:55
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное