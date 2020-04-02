Ограничительные меры в США, призванные остановить распространение инфекции, были введены в середине марта. За первую неделю их действия было подано 3,3 миллиона заявлений на пособия по безработице, что стало рекордом за последние десятилетия.

В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

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