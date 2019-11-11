Экономика
РИА НовостиЗдание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»
ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
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ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомостивчера в 07:35
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На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний
Финмаркет09 ноября в 07:51
Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей
Интерфаксвчера в 08:18
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