Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗдание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

ООО "Межрегионразвитие" выиграло аукцион на покупку комплекса зданий Минэкономразвития России на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице в Москве, предложив за лот 2,8 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомостивчера в 07:35

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Бывшие здания Минэкономразвития купит Мэрия Москвы

Моя Москва.онлайнвчера в 10:30

На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний

Финмаркет09 ноября в 07:51

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новостивчера в 07:54

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБКвчера в 07:45

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфаксвчера в 08:18

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомостивчера в 07:35

Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве

АМИТЕЛвчера в 09:12
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Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ведомости 00:43
Авто

В России планируют повысить транспортный налог

Счетная палата РФ предлагает повысить транспортный налог на автомобили стоимостью свыше 3 миллионов рублей, не входящие в перечень дорогостоящих транспортных средств Минпромторга.
Smolnarod.ru вчера в 05:09
Здоровье

Врач предупредил о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Политика

«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Мойка78 08 ноября в 21:43
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Общество

У семьи бывшего прокурора Хакасии нашли таунхаус в Испании

"Эхо Москвы" опубликовало расшифровку расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального про экс-прокурора Хакасии, а ныне прокурора Москвы Дениса Попова.
ИА Хакасия вчера в 22:10
Происшествия

Следком опубликовал видео из квартиры профессора Соколова

Kazanfirst.ru вчера в 13:05
Политика

Министр обороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета подал в отставку. Он записал соответствующее обращение.
РЕН ТВ 00:33
Происшествия

В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Хоккей

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
Газета.Ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии

Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии.
Телепрограмма вчера в 07:08
Здоровье

В Барнауле появится центр «хирургии одного дня»

Алтайская правда вчера в 07:00
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском вчера в 14:07
Политика

В России предложили ввести «пропускной режим» при доступе в интернет

В Госдуму и Совет Федерации направлено предложение обсудить введение в России обязательной регистрации пользователей интернета, сообщает ТАСС.
Daily Storm 00:50
Авто

Формула 1 перестанет загрязнять воздух к 2030 году

Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили об амбициозном плане сократить до нуля участие в увеличении процента оксидов углерода в атмосфере к 2030 году.
Motorsport.com Россия вчера в 20:05
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слова целителя Александра

После выхода программы в эфир в адрес семьи Заворотнюк посыпались многочисленные просьбы зрителей дать контакты этого целителя.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Происшествия

На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Гаджеты

Apple Watch Series 6 получат усиленную водонепроницаемость и экран MicroLED

Apple Watch Series 6 будут поставляться с улучшенной функцией отслеживанием сна и дисплеем MicroLED.
iXBT.com 00:21
Наука

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Сколько деревьев нужно посадить, чтобы что-то изменить Начнем с основ: проект TeamTrees планирует посадить 20 миллионов деревьев, а Илон Маск выделил средства на миллион.
Naked Science 09 ноября в 06:05
Футбол

Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Климовой

Фанаты заметили, что актер Гела Месхи стал выглядеть старше после развода с Екатериной Климовой.
Дни24 вчера в 12:23
Общество

«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье

Коммерсантъ вчера в 17:43
Финансы

Снижение золота не станет продолжительным

До сих пор любое снижение воспринималось иначе - как потенциальны разворот рынка к падению.
Finam.Ru вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
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