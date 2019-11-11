ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.

с чего всё началось

В Москве продано бывшее здание Минэкономразвития РФ. Стоимость сделки составила 3,37 миллиарда рублей. Помещения на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах освободились после переезда Минэкономразвития в Московский международный деловой центр "Москва-Сити".

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